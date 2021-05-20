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Dünya Terör devleti İsrail'e sert tepki: Hesabı sorulmalı
Dünya

Terör devleti İsrail'e sert tepki: Hesabı sorulmalı

Terör devleti İsrail'in Filistin'de görev yapan gazetecilere yönelik alçak saldırılarına "dur" demek için imza kampanyası başlatan Filistin İçin Gazeteci Dayanışması İnisiyatifi tarafından yapılan basın açıklamasında "İsrail’in başta gazeteciler olmak üzere tüm Filistin halkına karşı hukuk tanımaz, vicdan ve merhametten yoksun tutumunu kınıyor, ulusal ve uluslararası tüm kamu kurum ve kuruluşlarını harekete geçmeye ve hesap sormaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 13:04:00 -
Terör devleti İsrail'e sert tepki: Hesabı sorulmalı

"Filistin İçin Gazeteci Dayanışması İnisiyatifi" işgalci İsrail güçlerinin, Filistin'de görev yapan basın mensuplarına yönelik saldırılarına "dur" demek için imza kampanyası başlattı.

"Filistin İçin Gazeteci Dayanışması İnisiyatifi" tarafından yapılan yazılı açıklamada İsrail'in tüm dünyanın gözleri önünde bir soykırıma imza attığı belirtilerek, "Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden yüzlerce sivili katleden İsrail güçleri, bu zulümleri ve savaş suçlarını belgeleyerek dünyaya duyuran gazetecileri de hedef almaktan çekinmiyor. Filistin Gazeteciler Sendikasının raporuna göre İsrail 2000-2020 yılları arasında 46’dan fazla gazeteciyi katletti. 2019 yılında Anadolu Ajansı’nın ofisine de saldırı düzenleyen işgalci yönetim, geçtiğimiz hafta Associated Press ve Al Jazeera ile yerel basının ofislerinin bulunduğu 13 katlı binayı ve Al Jawal Telekomünikasyon sistemine bağlı 6 internet vericisinden 5’ini bombaladı" denildi.

Dünya kamuoyunun haber alma özgürlüğünü engelleyen terör devleti İsrail'in bu saldırısının, yıllardır süregelen zulümlerin son halkası olduğu ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Başta Kudüs ve Batı Şeria olmak üzere, bölgede İsrail'in Filistinlilere yönelik katliam ve baskılarını dünyaya duyuran bir avuç gazeteci oldukça güvensiz ve korunmasız şartlar altında canları pahasına gazetecilik destanı yazıyor. Uluslararası sözleşmelere göre, silahlı çatışma bölgelerinde tehlikeli profesyonel görevlerde bulunan gazeteciler, çatışmalara doğrudan katılmadıkça sivil olarak kabul edilmiştir. İsrail, insani hak ve özgürlükler konusunda uluslararası hukukun bütün kurallarını ihlal ettiği gibi basın özgürlüğünü de hiçe saymaktadır. İsrail'in bu tutumunu şiddetle kınıyor, Gazze'deki katliamı dünyaya duyuran basın çalışanlarının can güvenliğinden endişe ettiğimizi ilan ediyoruz."

Yapılan açıklamanın devamında uluslararası topluma "1948'den bu yana işgal ettiğiniz topraklarda gazetecilere karşı şiddet uygulayarak, onları yaralayıp öldürerek susturabilirsiniz, ama hakikatleri asla saklayamazsınız. Dünyanın her yerinde milyonlarca basın mensubu Filistin'in sesini duyurmaya devam edecek. İsrail'in başta gazeteciler olmak üzere tüm Filistin halkına karşı hukuk tanımaz, vicdan ve merhametten yoksun tutumunu kınıyor, ulusal ve uluslararası tüm kamu kurum ve kuruluşlarını harekete geçmeye ve hesap sormaya davet ediyoruz." şeklinde çağrıda bulunuldu.

"Filistin İçin Gazeteci Dayanışması İnisiyatifi" üyeleri tarafından bölgede yaşanan hukuksuzluğa "dur" demek için başlatılan imza kampanyasına "http://www.pressforpalestine.com/#" adresinden destek verilebiliyor.

 

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