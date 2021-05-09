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Dünya Terör devleti İsrail'e nota
Dünya

Terör devleti İsrail'e nota

Ürdün, işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlileri zorla göç tehdidi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri nedeniyle terör devleti İsrail'e diplomatik nota vererek tepkisini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 17:24:00 -
Terör devleti İsrail'e nota

Ürdün, işgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlileri zorla göç tehdidi ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlalleri nedeniyle işgalci terör devleti İsrail'e nota verdi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz, son günlerde Kudüs'te tırmanan gerginlikle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin işgalci İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerinin durması için harekete geçtiğini ve bu konuda çaba sarf ettiğini bildirdi.

Fayiz, Bakanlığın terörist İsrail makamlarına protesto notası gönderdiğini ve son iki günde Mescid-i Aksa'da yaşanan ihlallere tepki gösterildiğini ifade etti.

İşgalci İsrail makamlarının ihlallerine devam etmesi karşısında ikazda bulunulduğunu bildiren Fayiz, Tel Aviv yönetiminden terör devleti İsrail'in uluslararası hukuka ve insan haklarına bağlı kalmasının istendiğini kaydetti.

Fayiz, Bakanlığın ayrıca işgalci İsrail'in Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlileri zorla göç ettirme çabalarını reddettiğini bildirdi.

Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. Terörist İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İşgalci terörist İsrail polisi, 7 Mayıs'ta teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, terörist İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

Terörist İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Bugün sabah namazının ardından terörist İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

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