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Gündem Terör devleti İsrail’e can suyu! Ama Batı’da hukuk var hukuk! Katil Biden yine katilliğini yaptı
Gündem

Terör devleti İsrail’e can suyu! Ama Batı’da hukuk var hukuk! Katil Biden yine katilliğini yaptı

Yeniakit Publisher
2024-04-15 13:41:00 -
Terör devleti İsrail’e can suyu! Ama Batı’da hukuk var hukuk! Katil Biden yine katilliğini yaptı

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Filistin'de on binlerce sivili katleden ve hukuku ayaklar altına alan İsrail’e 14.3 milyar dolarlık yardımı içeren ek yardım paketinin acil onaylanması için çağrı yaptı. Biden'ın çağrısı, başta ABD olmak üzere batı ülkelerinde hukukun üstünlüğü ilkesinin varlığını savunarak kendi ülkesini hedef alan kemalistleri akıllara getirdi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında en büyük destekçisi ABD, İran’ın saldırısıyla harekete geçti. ABD Başkanı Joe Biden, 13 Nisan’da gerçekleştirilen saldırıya Washington’un nasıl cevap vereceğini ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell, Temsilciler Meclisi Başkan Mike Johnson ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ile telefon görüşmesinde masaya yatırdı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Biden’ın Kongre liderlerine Ukrayna'ya 61.4, İsrail’e ise 14.3 milyar dolarlık yardımı içeren 105 milyar dolarlık ek harcama paketinin acil onaylanması için çağrı yaptığı belirtildi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, İsrail'in yanında durmanın gerekliliğini anladığını ve bu hafta harcama paketini onaylanma sürecini hızlandırmak için çalışacağını ifade etti.

ABD'de 100 üyeli Senato’da harcama paketi talebinin oylamaya sunulup sunulmaması için aralık ayında yapılan ön oylamada 49 senatör “evet”, 51 senatör ise “hayır” oyu kullanmıştı. Cumhuriyetçilerin tamamı, ABD-Meksika sınırında güvenliğin arttırılması için daha sıkı önlemler alınması yönündeki taleplerinin karşılanmadığını gerekçe göstererek “hayır” oyu vermişti.

Biden'ın çağrısı ve Amerika'nın başından beri İsrail'e verdiği rezil destek, başta ABD olmak üzere batı ülkelerinde hukukun üstünlüğü ilkesinin varlığını savunarak kendi ülkesini hedef alan kemalistleri akıllara getirdi.

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