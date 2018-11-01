Terör devleti İsrail'den Trump'a jest! Adı verilecek

Kudüs-Tel Aviv hızlı tren hattını açan İsrail, Ağlama Duvarı'ndaki istasyona Donald Trump'ın adını verecek.

İsrail’de Kudüs-Tel Aviv arasındaki ulaşımını 1.5 saatten 28 dakikaya düşürmesi planlanan tartışmalı hızlı tren projesinin ana bölümü tamamlandı. Kudüs-Tel Aviv hızlı tren hattının Kudüs’te bulunan Ağlama Duvarı’na kadar uzatılması planlanıyor. Ağlama Duvarı’ndaki istasyona da ABD Başkanı Donald Trump’ın adı verilecek.

Kudüs'ü başkent tanımasının ardından bu karar alındı

İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, istasyona Trump’ın isminin verilmesi kararının, ABD’nin geçtiğimiz yıl Kudüs’ü başkent olarak tanıması nedeniyle alındığını açıklamıştı.

Kudüs'te yerin 80 metre altındaki bir istasyondan başlayan 57 kilometrelik hat, Osmanlı döneminde 126 yıl önce inşa edilen hattın yerini alacak. Yapımına 17 yıl önce başlanan ve 2 milyar dolara mal olan hattın 40 kilometresi tünellerden oluşuyor. Hat için 9 köprü inşa edildi.