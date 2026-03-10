  • İSTANBUL
Dünya Terör devleti İsrail'den suikast
Dünya

Terör devleti İsrail'den suikast

Giriş Tarihi:
AA Giriş Tarihi:
Terör devleti İsrail'den suikast

Terör devleti İsrail'in Lübnan'a düzenlediği kalleş saldırıda 1 kişi şehit oldu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde düzenlediği hava saldırılarında 1 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı hava saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları güneydeki Cebşit, Hinnaviyye, Harayip, Tayr Diba, Bazuriyye, Coya ve Duveyr beldelerine saldırı düzenledi.

Nebatiye vilayetinde düzenlenen saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusu ayrıca Avzai ve Kana beldelerinde iki motosikleti hedef aldı.

 

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 84 artarak 570'e, yaralı sayısının ise 1444'e yükseldiğini açıklamıştı.

