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Dünya Terör devleti İsrail'den gösterilere müdahale
Dünya

Terör devleti İsrail'den gösterilere müdahale

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 17:51:00 -
Terör devleti İsrail'den gösterilere müdahale

İşgalci İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım (Utanç) Duvarı karşıtı gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Filistinliler, yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için Ramallah yakınlarındaki Deyir Cerir, Nablus'a bağlı Beyt Decan ve Kalkilya'nın Kefr Kaddum beldelerinde gösteri düzenledi.

Terörist İsrail askerleri gösterilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler de taş atarak karşılık verdi.

Filistin sağlık ekipleri, çok sayıda kişinin atılan gazdan etkilendiğini, göstericilerden yaralanan olmadığını belirtti.

Terör devleti İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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