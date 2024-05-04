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Gündem Terör devleti İsrail’den duyulsun! New York Times’tan Türkiye İtirafı
Gündem

Terör devleti İsrail’den duyulsun! New York Times’tan Türkiye İtirafı

Yeniakit Publisher
2024-05-04 16:09:00 -
Terör devleti İsrail’den duyulsun! New York Times’tan Türkiye İtirafı

Amerikan New York Times gazetesi, Türkiye'nin ticari ilişkileri durdurduğu İsrail'in daha da yalnızlaştığına vurgu yaparak, Türkiye'nin bu ticarette kar eden taraf olmasına rağmen Gazze için aldığı kararın önemine değindi.

Türkiye'nin, Gazze'deki katliam nedeniyle İsrail'le ticareti tamamen durdurma kararı almasının yankıları sürüyor.

Geçen ay, 54 ürün grubunun İsrail'e satışına kısıtlama getiren Ticaret Bakanlığı, geçen gün ise İsrail'le ticaretin tamamen durdurulduğunu açıkladı.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi de bugün konuyla alakalı olarak, "Türkiye'nin ticari ilişkileri durdurduğu İsrail daha da yalnızlaşıyor" başlıklı bir haber yayımladı.

"TÜRKİYE'NİN ŞARTLARI VAR"

Haberde, Gazze'deki savaşın uzamasıyla ABD, Birleşik Krallık ve Almanya gibi Tel Aviv yönetimine yakın ülkelerin dahi en azından söylemsel olarak araya mesafe koymaya çalıştığı vurgulandı; Ankara'nın ticaretin sürdürülmesi için Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmasını ve bölgeye insani yardım ulaştırılmasını şart koştuğu hatırlatıldı.
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"NORMALLEŞME UMUTLARI SÖNDÜ"

New York Times, Ankara'nın geçen yıl İsrail'e 5,4 milyar dolarlık ihracat yaptığına, buna karşılık ithalat rakamının yalnızca 1,64 milyar dolar olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin bu ticarette karlı olan taraf olduğuna dikkati çekti.

NYT ayrıca, Türkiye-İsrail arasındaki ilişkilerin düzelmesi için 2022'de adımlar atıldığı ancak bu umudun savaşla birlikte söndüğü yorumunu yaptı.

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