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Terör devleti İsrail'den bir kalleşlik daha

Filistin'de katliam yapan terör devleti İsrail, abluka altındaki Gazze'nin güneyinde bulunan ekili tarım arazilerini bombaladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 20:29:00 -
Terör devleti İsrail'den bir kalleşlik daha

İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Fuhhar beldesinde bulunan tarım arazilerini bombaladığı bildirildi.

AA muhabirinin bölgedeki görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, kentin güneyindeki Fuhhar beldesi sınırları içerisinde yer alan ekili tarım arazilerini vurdu.

Hava saldırısında can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail, saldırıların ilk başladığı 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalamaya devam ederken, kentteki birçok noktada bulunan tarım bölgeleri de uçaklardan atılan füzelerin hedefi haline geliyor.

Yine Gazze'nin batısındaki Filistin direnişine ait bir noktaya hava saldırısı düzenleyen uçaklar, bugün Deyr el-Belah bölgesinde de bir ev ve yakınındaki tarım alanlarını vurmuştu.

İsrail saldırılarının neden olduğu maddi hasara ilişkin dün yazılı açıklama yapan Gazze'deki hükümete bağlı Bilgilendirme Ofisinin Müdürü Selame Maruf, kentteki toplam maddi zararın 243 milyon dolar olduğunu duyurmuştu.

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