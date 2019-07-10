Terör devleti İsrail Türkiye'nin varlığından rahatsız oldu
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı sondaj gemileri kirli ittifak içerisinde bulunan İsrail ve Yunanistan'ı rahatsız etmeye devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarını "endişeyle takip ettiklerini" açıkladı.10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:03
İsrail Dışişleri Bakanı Sözcüsü Emmanuel Nahshon, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı son adımları İsrail'in "endişeyle takip" ettiğini söyledi. Sözcü Nahshon, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleriyle ilgili Twitter hesabından kısa bir mesaj paylaştı.
Türkiye'nin Kıbrıs adasının kuzey doğusundaki son adımlarını endişeyle takip ettiklerini dile getiren Nahshon, Rum yönetiminin yanında olduklarını ve Rum kesiminin "haklarının ihlaline" karşı olduklarını açıkladı. İsrail-Yunanistan ittifakı üzerinden bu enerji hattına verilen siyasi ve askeri destek, meselenin sadece enerji ile alakalı olmadığını kanıtlar nitelikte.
Fatih'in ardından Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e yolladığı ikinci sondaj gemisi Yavuz'un, önceki gün Karpaz'daki Zafer Burnu'nun güneyine ulaştığı bildirilmişti.
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