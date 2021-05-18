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Dünya

Terör devleti İsrail, sınırda protesto yapan Lübnanlıları hedef aldı!

Terör devleti İsrail, Lübnan sınırında protestoculara ses ve göz yaşartıcı gaz bombası atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 21:04:00 -
Terör devleti İsrail, sınırda protesto yapan Lübnanlıları hedef aldı!

Terör devleti İsrail ordusunun, Lübnan sınırında protestoculara ses ve göz yaşartıcı gaz bombası atması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bir grup gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Lübnan'ın güneyindeki El-Adise bölgesinde bir araya geldi.

Göstericilerin bazılarının sınırdaki duvarın üstüne çıkarak İsrail ordusuna ait tanka taş atması üzerine işgalci İsrail askerleri göstericilere ses ve göz yaşartıcı gaz bombası ile karşılık verdi.

Olayda 5 gösterici yaralanırken, bazıları da gazdan etkilendi.

Terör devleti siyonist İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 213 kişi hayatını kaybetti, 1442 kişi yaralandı.

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