Terör devleti İsrail nasıl durdurulur? Cihat Yaycı Paşa'dan 2 müthiş öneri!

Cihat Yaycı Paşa, İsrail'in Filistinli masum sivillere yönelik acımasız saldırılarını değerlendirdi.

Gazze’de yaşanan soykırımın ve İsrail’in genişlemesinin durdurulması için 2 öneri sunan Yaycı Paşa, şunları söyledi:

1. Petrol ve doğal gaz üreticisi İslam İşbirliği Teşkilatı’nın zengin üyeleri saldırılar durana kadar derhal petrol ve doğal gaz ihracını ve Batı’dan tüketim malzemesi ithalatını durdurmalı.

2. Suriye hava sahasını resmen kontrol eden Rusya, ikide bir Suriye’yi bombalayan İsrail’e hava sahasını kapatmalı.

“Her ne kadar ABD’nin Türkiye’deki İncirlik Üssü ve NATO’nun Kürecik Üssü’nün kapatılması akla gelse de bunların akan kanı ve İsrail’in genişlemesini durdurma etkisi olmayacaktır” diyen Yaycı Paşa şunları söyledi: “Havanda su dövmeyelim… Bizim Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin dile getirmesinde fayda mütalaa ettiğimiz bu önerilerimizden başka somut öneri var mı? Yürüyüşler, kınamalar, konuşmalar, toplantılar, kendimize övgüler, başkalarına beddualar… Biz buna denizci dilinde ‘çürük su yapmak’ deriz, geminin pervanesi döner ama gemi gitmez… Bırakalım çürük su yapmayı”

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Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti acilen bu iki teklifi uluslararası kamuoyunda resmen gündeme taşımalıdır. Lafla peynir gemisi yürümüyor, insanlar, bebekler ölüyor, İsrail büyüyor, kapımıza dayanıyor, Türkiye tehdit olarak ilan ediliyor”

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