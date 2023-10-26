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Gündem Terör devleti İsrail nasıl durdurulur? Cihat Yaycı Paşa'dan 2 müthiş öneri!
Gündem

Terör devleti İsrail nasıl durdurulur? Cihat Yaycı Paşa'dan 2 müthiş öneri!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 17:12:00 - 2023-10-26 19:19:25
Terör devleti İsrail nasıl durdurulur? Cihat Yaycı Paşa'dan 2 müthiş öneri!

Emekli Tümamiral TÜRKDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Gazze’de katliam yapan terör devleti İsrail’in durdurulması için iki öneride bulundu.

Cihat Yaycı Paşa, İsrail'in Filistinli masum sivillere yönelik acımasız saldırılarını değerlendirdi.

Gazze’de yaşanan soykırımın ve İsrail’in genişlemesinin durdurulması için 2 öneri sunan Yaycı Paşa, şunları söyledi:

1. Petrol ve doğal gaz üreticisi İslam İşbirliği Teşkilatı’nın zengin üyeleri saldırılar durana kadar derhal petrol ve doğal gaz ihracını ve Batı’dan tüketim malzemesi ithalatını durdurmalı.

2. Suriye hava sahasını resmen kontrol eden Rusya, ikide bir Suriye’yi bombalayan İsrail’e hava sahasını kapatmalı.

“Her ne kadar ABD’nin Türkiye’deki İncirlik Üssü ve NATO’nun Kürecik Üssü’nün kapatılması akla gelse de bunların akan kanı ve İsrail’in genişlemesini durdurma etkisi olmayacaktır” diyen Yaycı Paşa şunları söyledi: “Havanda su dövmeyelim… Bizim Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin dile getirmesinde fayda mütalaa ettiğimiz bu önerilerimizden başka somut öneri var mı? Yürüyüşler, kınamalar, konuşmalar, toplantılar, kendimize övgüler, başkalarına beddualar… Biz buna denizci dilinde ‘çürük su yapmak’ deriz, geminin pervanesi döner ama gemi gitmez… Bırakalım çürük su yapmayı”
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti acilen bu iki teklifi uluslararası kamuoyunda resmen gündeme taşımalıdır. Lafla peynir gemisi yürümüyor, insanlar, bebekler ölüyor, İsrail büyüyor, kapımıza dayanıyor, Türkiye tehdit olarak ilan ediliyor”

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Yorumlar

konyalım

''petrolu sadece araplar satmıyor. başka ülkelerden alırlar' diyen hakan, petrolün çoğu araplarda, petrolün çoğu, yani ARZ'ı azaltılırsa, TALEP artacak fiyatlar fırlayacak. İngilizcen varsa, 1973 Oil Crisis' diye araştır: 'By the end of the embargo in March 1974, the price of oil had risen nearly 300%, from US$3 per barrel to nearly $12 per barrel globally; US prices were significantly higher. The embargo caused an oil crisis, or "shock", with many short- and long-term effects on global politics and the global economy.' Yani ne olmuş? Varili 3 dolardan 12 dolara yani yüzde 300 fırlamış.

Gültekin

SAYIN CİHAT PAŞAM, BU İKİ TEKLİFİNİZ YETERSİZDİR, DÜNYADAKİ 57 İSLAM ÜLKESİ İSRAİL İLE BÜTÜN İLİŞKİLERİ ASKIYA ALMALIDIR, BİR DAHA BÖYLESİ SALDIRILARI YAPAR İSE ONU DEVLET OLARAK TANIMAMALI VE İŞGAL ETTİĞİ TOPRAKLARI DA İADE ETMELİDİR.
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