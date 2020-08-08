Terör devleti İsrail kendi İHA'sını vurdu
Terör devleti İsrail'in Lübnan’dan geldiğini iddia ederek vurduğu insansız hava aracının kendilerine ait olduğu ortaya çıktı.
Terör devleti İsrail dünyaya rezil oldu. İsrail'in Lübnan’dan geldiğini iddia ederek vurduğu insansız hava aracının (İHA) kendilerine ait olduğu ortaya çıktı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Celile'de meydana gelen asılsız şüphe olayının ön incelemesine göre, şüphenin bölgede İsrail ordusuna ait insansız uçağın varlığından kaynaklandığı tespit edildi. Olay soruşturulacak." denildi.
İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada Lübnan'dan gelen ve İsrail hava sahasına giren bir İHA'nın düşürüldüğü iddia edilmişti. Açıklamada, İHA'nın işgal altındaki Golan Tepeleri yakınında bulunan Cebel Eş-Şeyh (Hermon Mount) bölgesinde düşürüldüğü kaydedilmişti.