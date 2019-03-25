Terör devleti İsrail iddia etti: Ülkeye gizlice sokuldu İsrail Savunma Danışmanlık Şirketi, Venezuela'nın Rusya'dan gizlice tedarik ettiği füzeleri test ettiğini iddia etti.

Rusya’dan gizli şekilde S-300 füzesi tedarik ettiği ortaya çıkan Venezuela, füzelerle tatbikat yaptı. İsrail Savunma Danışmanlık Şirketi, ImageSat International (ISI), Venezuela’nın S-300’leri kullandığını iddia etti. Raporda, Başkent Karakas’ın güneyinde konuşlandırılmış, hava savunma sistemlerinin Capitan Manuel Rio Hava Üssüne konuşlandırıldığı bildirildi. Şirketten küstah açıklama Füzelerle tatbikat yapıldığı ifade edilen raporda, bir dış müdahale beklentisi karşısında Venezuela ile Rusya arasındaki işbirliğinin en son örneği olarak gösterildi. Toplamda 5 S-300VM rampası tespit edildi. ISI şirketi yaptıkları açıklamada, “Venezuela, bölgesel gerilimler nedeniyle operasyonel olduğu ihtimalini artırıyor” denildi.

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