Terör devleti İsrail geri adım attı: Teyit edemeyiz

İsrail Ordusu'nun Yabancı Basın Sözcüsü Jonathan Conricust, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin saldırı başlattığı Gazze Şeridi'ne "girdiğini" de ifade etmişti. Hatta Tel Aviv yönetiminin operasyon tarihi olarak İsrail'in kuruluş tarihi olan 14 Mayıs'ı seçmesi dikkat çekmişti.

Tercüme hatası mı?

Bir diğer İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee ise askerlerin Gazze Şeridi'ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, "Sadece Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim." dedi. Adraee, daha önce Conricust'un yaptığı açıklamalar ile ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürdü. Adraee, "Jonathan'ın (Conricust) dediklerini ne yalanlıyorum ne teyit ediyorum ne de buna ilişkin bir yorum yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Netanyahu: Hamas'a ağır şekilde bedel ödeteceğimizi söylemiştim

İsrail'in Gazze Şeridi'ne kara ve hava harekatı başlattığının ilan edilmesinin ardından açıklama yapan terör devleti İsrail'in bebek katili Başbakanı Benyamin Netanyahu da şu ifadeleri kullanmıştı: "Hamas'a ağır bir şekilde bedel ödeteceğimizi söylemiştim. Bunu yapıyoruz ve ağır bir şekilde ödetmeye de devam edeceğiz. Henüz son söz henüz söylenmedi, harekat gerektiği sürece devam edecek. Polisimize, sınır polisimize ve diğer güvenlik güçlerimize İsrail'in şehirlerinde kanun ve nizamı sağlamaları için desteğimiz tamdır. Anarşiye müsamaha göstermeyeceğiz."

Terörist yuvası İsrail ordusuna eleştiri

Times of İsrail gazetesinde çıkan bir haberde, ordunun yabancı basını yanlış bilgilendirdiği belirtildi. Haberde Conricust'a "İsrail askerleri Gazze'ye girdi mi?" sorusu yöneltildiğinde buna "Evet" diye cevap verdiği kaydedildi.Conricust, İsrail ordusundan yapılan "Gazze'ye havadan ve karadan saldırıyoruz" şeklindeki yazılı açıklamasının ardından sorular üzerine AA, Washington Post ve İsrail'in I24 kanalı dahil bazı yabancı basın kuruluşlarına, "İsrail askerleri Gazze'ye girdi" demişti.

Şehir sayısı 109'a yükseldi

İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nda da Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail'in saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana 28'i çocuk, 15' kadın olmak üzere ölenlerin sayısının 109'a, yaralı sayısının da 621'e yükseldiği kaydedildi.

Hamas: Kendilerine ağır bir ders vermeye hazırız

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, Gazze Şeridi etrafına birliklerini konuşlandırmaya devam ettiği sırada İsrail'in olası bir kara harekatı yapma girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Sözcü Ebu Ubeyde, yaptığı yazılı açıklamada, "Düşmanın Gazze'ye kara harekatı hevesine ilişkin bizler deriz ki, Gazze Şeridi'nin herhangi bölgesinden sızmaya çalışması, Allah'ın izniyle bize kendilerinden daha fazla öldürmemize ve daha fazla esir almamıza fırsat verecektir. Kendilerine ağır bir ders vermeye hazırız." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail'de askeri çağrı

İsrail'deki yerel medyanın haberinde, ordudan 7 bin yedek askerin göreve çağrıldığı aktarılırken, Savunma Bakanı Benny Gantz ise 9 bin yedek askerin orduya alınmasına izin verdiğini açıklamıştı.