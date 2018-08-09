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Terör devleti İsrail Gazze'yi havadan vurdu!

Terör devleti İsrail uçaklarının abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli şehit oldu altı Filistinli yaralandı.

09 Ağustos 2018 Perşembe 00:14
Terör devleti İsrail Gazze'yi havadan vurdu!

Terör devleti İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli şehit, 6 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, saldırıda yaralanan 3 kişinin Gazze'nin batısındaki Şifa Tıp Kompleksi'ne, 1 kişinin de Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentindeki Şuheda el-Aksa Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İsrail ordusu, "Gazze'den İsrail tarafına 36 adet roket atıldığını" iddia ederek, Gazze'deki bazı hedeflerin savaş uçaklarıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Ordunun açıklamasında, atılan roketlerin 4'ünün İsrail'e ait hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği, büyük kısmının da boş arazilere düştüğü ifade edilmişti.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 00:14
  1. Ordu
  2. Gazze
  3. Terör devleti İsrail

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