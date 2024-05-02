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Dünya Terör devleti İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı! Koridoru genişletmeye devam ediyorlar
Dünya

Terör devleti İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı! Koridoru genişletmeye devam ediyorlar

Yeniakit Publisher
2024-05-02 02:46:00 -
Terör devleti İsrail Gazze Şeridi'ne saldırdı! Koridoru genişletmeye devam ediyorlar

Katil devlet İsrail'in Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki Muğraka bölgesi ile Zehra kentine yaptığı hava saldırısında, 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'deki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırının ardından Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki el-Avde Hastanesine 7 kişinin cenazesi getirildi.

Muğraka bölgesi ile Zehra kentine yapılan saldırıda yaralanan 5 Filistinli de hastaneye ulaştırıldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ni ortadan ikiye bölen ordu hattı "Netzarim" koridorunun genişletilmesi süreci kapsamında, Zehra kenti ve Muğraka bölgesine yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 568 Filistinli öldürüldü, 77 bin 765 kişi yaralandı.

Kaynak: AA
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