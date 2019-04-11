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Terör devleti İsrail camilere savaş açtı! Tarihi cami bara dönüştürüldü

Filistin topraklarını işgal eden terör devleti İsrail, camilere savaş açtı. Safed’deki İsrail belediyesi, tarihi El Ahmar Camii’ni bir bara ve etkinlik salonuna dönüştürdü.

11 Nisan 2019 Perşembe 21:42
Terör devleti İsrail camilere savaş açtı! Tarihi cami bara dönüştürüldü

İşgal altında bulundurduğu Filistin topraklarında gasp ve baskı politikası uygulayan İsrail, şimdi de Camilere savaş açtı. El Quds El Arabi'nin dün bildirdiğine göre, Safed'deki İsrail belediyesi, tarihi El Ahmar Camii'ni bir bara ve etkinlik salonuna dönüştürdü.

1948'de Yahudi çeteleri tarafından işgal edilen Arap kentinin, tarihi camilerinden biri olan bina, önce bir Yahudi okuluna, daha sonra Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud'un seçim kampanyaları için bir merkeze, sonra da giyim deposuna dönüştürüldü. Londra merkezli gazete, caminin şimdi ise, İsrail belediyesine bağlı bir firma tarafından bara ve düğün salonuna dönüştürüldüğünü bildirdi. Adı da Ahmar Camii'nden Han Al-Ahmar'a değiştirildi.

Safed ve Tiberias İslami bağış sekreteri Khair Tabari ise, caminin tahliyesi ve yeniden ibadete açılması için Nasıra Mahkemesi'nin kararının beklendiğini söyledi.

Tabari, caminin eski hüviyetine döndürülmesi için farklı siyasi grup ve toplum örgütlerine işbirliği çağrısında bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 21:42
  1. Filistin
  2. El Ahmar Camii
  3. El Quds El Arabi
  4. Netanyahu
  5. Ahmar Camii
  6. Han Al-Ahmar
  7. Nasıra Mahkemesi

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