Terör devleti İsrail, anne ve 14 aylık bebeğini katletti!
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında bir anne ve 14 aylık bebeğinin hayatını kaybettiği öğrenildi.05 Mayıs 2019 Pazar 00:32
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin doğusunda düzenlediği hava saldırısında, bir anne ve 14 aylık bebeğinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sabah saatlerinden bu yana İsrail'in Gazze'ye devam ettiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. İsrail’in saldırıları ise hala devam ediyor.
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