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Terör devleti İsrail 17 Filistinliyi gözaltına aldı

Eli kanlı İsrail askerleri Batı Şeria'da evlere gece düzenlenen baskınlarda 17 Filistinliyi gözaltına aldığı açıklandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 13:42
Terör devleti İsrail 17 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Filistinlilerin evlerine gece düzenlenen baskınlarda, "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 13:42
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  3. İsrail
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