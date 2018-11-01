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Terör devleti de devreye girdi! Prens Selman için Trump'tan yardım istedi

Amerikan Washington Post gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili Prens Selman'a yardım etmesi için Donald Trump'tan yardım istediğini yazdı.

01 Kasım 2018 Perşembe 22:44
Terör devleti de devreye girdi! Prens Selman için Trump'tan yardım istedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sonraki süreçte ABD Başkanı Donald Trump'a ulaştığı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a destek istediği iddia edildi.

Amerikan Washington Post gazetesinde yer alan ve adı açıklanmayan bazı Amerikalı yetkililere dayandırılan haberde Netanyahu'nun, Prens Muhammed bin Selman'a destek verdiği belirtildi.

Haberde, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından eleştiri oklarını üzerine toplayan Veliaht Prens'e bazı Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin yanı sıra İsrail'in de üstü kapalı olarak "sahip çıktığı" kaydedildi.

Trump ile görüştü

Buna göre, Kaşıkçı olayının ardından Beyaz Saray'a telefonla ulaşan Netanyahu'nun, Trump'la yaptığı görüşmede "Prens Muhammed bin Selman'la olan ilişkisini koruması" yönünde tavsiyede bulunduğu ileri sürüldü.

Aynı haberde Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de Trump'la yaptığı görüşmede aynı yaklaşımı sergilediği ve Prens bin Selman'a destek istediği ifade edildi.

Almanya, İngiltere ve Fransa gibi bazı Avrupa ülkelerinin Kaşıkçı konusunda Riyad yönetimi üzerinde baskı kurma yönünde açıklamalar yaptığı hatırlatılan haberde, İsrail, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerin ise güçlü şekilde Veliaht Prens'in yanında durduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 22:44
  1. İstanbul
  2. Trump
  3. Netanyahu
  4. Selman

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