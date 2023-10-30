Terör devleti ABD’yi bile solladılar! Gazze bombardımanında korkunç rakam

İsrail tarafından 350 kilometrekareye sıkıştırılmış açık hava hapishanesi konumunda olan Gazze’ye atılan bomba sayısı, 652 bin 230 km² yüzölçümüyle dünyanın 41. en büyük ülkesi, Fransa'dan biraz daha büyük yüzölçümüne sahip olan Afganistan’a atılan bomba sayısını geçmiş durumda.

Mısır Kızılay’ı gözetiminde Filistin Kızılay’ına verilen yardımlar çoğunlukla halkın toplandığı hastanelerin bahçelerine, BM okullarının bahçelerine gönderilip buradan halka dağıtım sağlanıyor.

Türk sivil yardım kuruluşlarının Gazze’nin hangi bölgesinde hangi yardım malzemesinin dağıtıldığının tespit edilmesi ve dağıtımların daha efektif hale getirilmesi kararı alındı.

Bunlarla beraber Gazze’de yapılan katliamın bilançosu da yavaş yavaş istatistiklere yansıyor.

Hazırlanan tabloda yıllara yönelik olarak Gazze’de katledilen çocuk sayısının 2023’te hangi seviyeye ulaştığını görmek mümkün. Üstelik bunlar yalnızca resmi sayılar.

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