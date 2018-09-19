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Terör devleti ABD'den PKK'ya yeni silahlar!

Terör örgütü PKK/YPG'yi kahramanlaştırmak için bir başka terör örgütü DEAŞ'la karşı karşıya getiren ABD, YPG'li teröristlere silah sevkiyatına başladı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 20:56
Terör devleti ABD'den PKK'ya yeni silahlar!

Suriye'deki iç savaş, 8. yılına girdi.

İç savaşı kendi menfaatleri doğrultusunda yönetmeye kalkan Amerika, yıllardır terör örgütlerine silah ve para desteğinde bulundu.

PETROL NEREDEYSE DEAŞ'I ORAYA GÖNDERDİLER

Terör örgütü YPG'yi silahlandıran Washington yönetimi; DEAŞ'lı teröristleri tamamen etkisiz hale getirmek yerine, anlaşmalarla yer değiştirme seçeneğini kullandı.

Bu kapsamda, Rakka'daki teröristler Deyrizor'a gönderildi.

ÇATIŞMALAR YENİDEN HIZLANDI

Suriye'de petrol kaynaklarının en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Deyrizor'da son günlerde YPG ile DEAŞ çatışmaları yeniden hızlandı.

Fırsatı bulan ABD, teröristleri silahlandırmak için yeniden kolları sıvadı. Bu kapsamda 250 tır yola çıktı.

HAVAN TOPLARI VE HUMMER ARAÇLAR VAR

Gönderilen silahlar içerisinde otomatik makineli tüfekler, havan topları ve diğer hafif silahlar var.

Silahlar ve zırhlı Hummer araçlar Kuzey Irak'tan kara yoluyla Semelka Sınır Kapısı'ndan sokuldu. Oradan da Deyrizor kentinin doğusundaki bölgede YPG'li teröristlere teslim edildi.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 20:56
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