Terör devleti ABD Münbiç'te askeri önlemleri 2 katına çıkardı! Yığınak yapıyorlar
Terör devleti ABD, Türkiye'nin Münbiç'e operasyon sinyalinin ardından Münbiç'e yoğun bir askeri sevkiyat yapıyor. ABD, terör örgütü YPG'ye bağlı sözde 'Münbiç Askeri Meclisi’ne zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdi. YPG'li teröristler ve ABD Münbiç sınırında ise askeri önlemleri 2 katına çıkardı.17 Ekim 2018 Çarşamba 21:32
Terör örgütü PKK'nın müttefiki ABD, Türkiye'nin 'Münbiç'e operasyon yapacağız' söyleminden sonra Münbiç'te askeri varlığını artırdığı ve bölgeye askeri sevkiyat yaptığı ortaya çıktı. Münbiç'in Cerablus tarafındaki sınırda askeri önlemler iki katına çıkartılırken, YPG'li teröristler de sınırdaki önlemlerini iki katına çıkardı.
Sınırda devriye görevleri yapan ABD, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdi. Gönderilen zırhlı araçlara ise Terör örgütü YPG'nin paravan örgütü Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) Münbiç'te kurduğu sözde 'Münbiç Askeri Meclisi'nin amblemi yapıştırıldı.
Silah yığınağı yapan ABD üs sayısını artırdı
Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan YPG'li bir terörist, ABD'nin kendilerine zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdiğini belirterek, ABD'nin üs sayısını 2'ye çıkardığını söyledi.
ABD silah sevkiyatına devam edecek
Asker sayısını artıran ABD'nin gönderdiği silahlar arasında havan topları, Otomatik silahlar, roketler, ısı güdümlü füzeler, Doçka ve diğer ağır silahlar olduğu belirtildi. YPG'li terörist, ABD ve koalisyon güçlerinin silah sevkiyatına devam edeceğini belirtti.
ABD'nin 25 üssü var
Suriye'de elinde tek bir kasaba kalan DAEŞ ile mücadeleyi gerekçe gösteren terör devleti ABD, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'nin elindeki bölgelerde 25 askeri üssü var. Türkiye'nin tüm itirazlarına rağmen terör örgütü YPG'ye 5 binden fazla tırla ağır silah ile zırhlı araçlar gönderen ABD, Münbiç'e de askeri sevkiyat yapmaya devam ediyor.
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