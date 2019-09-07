Terör devleti ABD, Afganistan'da yine halkı bombaladı: Tamamı kadın ve çocuk 8 sivil şehit oldu! Terör estiren ABD savaş uçakları Afganistan'da sivillere yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Saldırıda tamamı kadın ve çocuk 8 sivil şehit oldu.

ABD savaş uçakları Afganistan'da sivillere yönelik bir hava saldırısı düzenledi. Ülkenin kuzey kesimindeki Kunduz ilinin Deşti Arçi ilçesinde düzenlenen hava saldırısında tamamı kadın ve çocuk 8 sivil şehit oldu. Deşti Arçi ilçe merkezinde iki gündür Kabil hükümeti ile Taliban arasında çatışmalar yaşanıyordu. Son dönemde ABD'nin Afganistan'da hava saldırıları ve gece baskınlarında şehit olan sivillerin sayısında artış yaşandığı göze çarpıyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump yeni Güney Asya stratejisi kapsamında Afganistan planını açıkladıktan sonra sivil kayıpları artmaya başlamıştı. Afganistan'da ABD ve Taliban arasındaki barış görüşmelerinde sona yaklaşılırken sahada da çatışmalar kızışmış durumda. Taliban son dönemde ülkedeki yabancı güçlere yönelik saldırılarını sıklaştırırken, Kabil hükümeti ve ABD de ülke genelinde Taliban'a karşı operasyonlar yürütüyor. Bu operasyonlarda siviller de ağır bedel ödüyor. Kaynak: Mepa News

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