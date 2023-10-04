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Medya Terör destekçisi yayınlara taviz yok! Halk TV'ye Ayşenur Arslan cezası
Medya

Terör destekçisi yayınlara taviz yok! Halk TV'ye Ayşenur Arslan cezası

Yeniakit Publisher
2023-10-04 15:38:00 - 2023-10-04 15:39:05

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Halk TV'ye iki ayrı programdaki yayın ihlalleri nedeniyle 5 kez program durdurma ve üst sınırdan idari para cezası verdi.

RTÜK, Ankara’daki terör saldırısını savunan, kendini patlatan terörist hakkında vicdanları rahatsız edici yorumlar yapan Ayşegül Arslan’ın sözlerini yayınlayan Halk TV’ye üst sınırdan idari para cezası ve 5 kez program durdurma yaptırımı uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu haftalık olağan toplantısında Halk TV hakkındaki iki farklı izleme raporunu gündemine aldı. Masadaki ilk rapor, son günlerin tartışmalı ismi Ayşenur Arslan’a aitti.

Üst sınırdan para cezası müeyyidesi ve 5 kez program durdurma

RTÜK, İçişleri Bakanlığı’na yönelik olarak gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonrasında Halk TV ekranında olayı yorumlayan Ayşenur Arslan’ın sözlerini mercek altına aldı.

Toplantıda Üst Kurul Üyeleri, Arslan’ın terörü ve teröristi haklı gören, hatta teröristlere yol gösterici beyanlarını titizlikle inceledi.

RTÜK, Arslan’ın “o kadar manasız ki, gelip hiçbir şey yapamadan …bir işte PKK’lı teröristin öcünü alıyorlarmış. Yahu hiçbir şey yapamadan ölünmez. Yani her şey bana sorarsanız aykırı, durup dururken kendisini patlatmış” şeklindeki güvenlik güçlerine zarar veremeden ölen teröriste üzülürcesine sarf ettiği sözleri yayıncılık ilkelerine aykırı buldu.
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RTÜK, 6112 sayılı Kanun'da yer alan “Yayıncılık hizmetleri, …Terör eylemini, faillerini ve mağdurlarını terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde sunamaz.” hükmünü ihlal eden Halk TV’ye üst sınırdan para cezası müeyyidesi ve 5 kez program durdurma yaptırımı uyguladı.

Halk TV'ye ikinci rapor...

RTÜK, Halk TV’nin “Haber Masası” programına ilişkin hazırlanan uzman raporunu da karara bağladı.

Programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın FETÖ terör örgütünü savunan bir filmin 60.Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilmesine tepki olarak desteğini çekilmesi yorumlanırken, konuk Ezel Akay’ın sözleri Yasa ihlali olarak değerlendirildi.

Üst Kurul, Akay’ın “..bir kere bu ülke çok uzun yıllardır düşünce sahibi yazarlarını, gazetecilerini öldürmüş, işkence etmiş, mahkum etmiş bir geleneğe sahip” şeklindeki dayanaktan yoksun olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletini suçlayıcı ve töhmet altında bırakıcı ifadelerininYasa’da geçen yayıncılık ilkelerini ihlal ettiğine karar verdi.

Toplantıda Halk TV’ye idari para cezası yaptırımı uygulandı.

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