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Siyaset Terör destekçisi Sırrı Sakık'tan skandal vaat
Siyaset

Terör destekçisi Sırrı Sakık'tan skandal vaat

Yeniakit Publisher
2023-05-11 21:12:00 - 2023-05-11 21:13:44

Terör örgütü PKK destekçisi olan Yeşil Sol Parti'nin (YSP) vekil adayı Sırrı Sakık, terörden tutuklu HDP'lilere af vaat etti.

Ağrı Dörtyol kavşağında düzenlenen Yeşil Sol Parti mitinginde konuşan Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili adayı Sırrı Sakık, genel af ile terörden tutuklu olan kişilere özgürlük getireceğini söyledi.

Sakık AK Parti ve MHP’ye sert eleştirilerde bulunurken, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ise yayınladığı video ile Kemal Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi çağrısında bulundu.

Skandal vaat

Ağrı Belediye Başkanı seçildiği dönemle ilgili açıklamalarda bulunan Sırrı Sakık, polis ve askerlere yönelik çirkin ithamlarda bulunarak, “Şu şehre Türkiye’nin dört bir tarafından binlerce polis getirdiler, bu şehri kanatmaya çalıştılar. Şehrin valisi benim kaldığım otele gelip yalvardı, 'Bu şehri belalardan sen koruyabilirsin' dedi. Diyadin’de özel timler fırında çalışan 2 çocuğu basıp onları paramparça ediyor. Cesetleri tanınmıyordu. Dediler ki bunlar çatışmada öldüler. Yanına silahlar koydular. Biz önünüzdeki dönem 4 milletvekili ile geliyoruz. Biz burada 7 ilçeyi ve il belediyesini alacağız. Biz genel af istiyoruz. Selahattin özgürleşecek, Gülten özgürleşecek, Ayla özgürleşecek, Figen özgürleşecek“ dedi.

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