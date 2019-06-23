Terör destekçisi Kati Piri'nin İstanbul mutluluğu: Harika haber

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Çalışmaları ve eylemleri ile Türkiye düşmanı olduğu açıkça gözlenen Avrupa Parlamentosu rapörtörü Kati Piri, CHP adayının seçimi kazanmasından duyduğu memnuniyeti attığı twitle paylaştı. Piri 23 Haziran sonuçlarına ilişkin mesajında, "Harika haber" diyerek CHP'li adayı tebrik etti.

Kati Piri, 31 Mart seçimlerini de yakından takip etmiş ve attığı tweet de "Bu gece İstanbul'da kimse uyuyacak mı?" diye sormuştu.

Terörün başkentinde terör sevicilerle görüntülenmişti!

Raportör Kiti, FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan ve hapse girmemek için sahibi ABD'nin kucağına kaçan Can Dündar ve tutuklu PKK sevici HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelmiş, fotoğraf çektirmişti.