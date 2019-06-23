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Terör destekçisi Kati Piri'nin İstanbul mutluluğu: Harika haber

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) terör destekçisi raportörü Kati Piri, 23 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan vatan haini Can Dündar ve tutuklu PKK sevici Selahattin Demirtaş ile Brüksel'de çekilmiş fotoğrafları hafızalara kazınan Piri paylaşımında, "Harika Haber." dedi.

23 Haziran 2019 Pazar 23:10
Terör destekçisi Kati Piri'nin İstanbul mutluluğu: Harika haber

 

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Çalışmaları ve eylemleri ile Türkiye düşmanı olduğu açıkça gözlenen Avrupa Parlamentosu rapörtörü Kati Piri, CHP adayının seçimi kazanmasından duyduğu memnuniyeti attığı twitle paylaştı. Piri 23 Haziran sonuçlarına ilişkin mesajında, "Harika haber" diyerek CHP'li adayı tebrik etti.

Kati Piri, 31 Mart seçimlerini de yakından takip etmiş ve attığı tweet de "Bu gece İstanbul'da kimse uyuyacak mı?" diye sormuştu.

Terörün başkentinde terör sevicilerle görüntülenmişti!

Raportör Kiti, FETÖ'den hakkında yakalama kararı bulunan ve hapse girmemek için sahibi ABD'nin kucağına kaçan Can Dündar ve tutuklu PKK sevici HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelmiş, fotoğraf çektirmişti.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 23:10
  1. İstanbul
  2. Kati Piri
  3. Avrupa Parlamentosu
  4. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • hercaihercai21 dk önce
    Istediginiz kadar sevinin, Istanbul ebediyen turklerindir, bunu o kafanizdan hic cikarmayin!
  • aliali25 dk önce
    bugun laik turkiye kazandi isid hizbullah terorist yobazlar kaybetti
  • hsnhsn26 dk önce
    Sağcıyım, milliyetçiyim, muhafazakarım, milli görüşçüyüm ya da müslümanım deyip de verdiği oy ile kati piri gibi bir gavuru, pkk yı ya da yunanı sevindirenler, nasit hesaplarla chp zihniyetinin oyuncağı olanlar utansın ne diyelim Allah hayırlı kılsın bu sonuçları istanbul a dönüş yine 1994 öncesine galiba istanbullu nostalji yapmak istedi anlaşılan
  • ŞüpeciŞüpeci26 dk önce
    Bu hain için harika olan ne acaba.Chp buna yeni pasaport mu verecek. Mahkeme kararı çıkartıp af mı edecek. Yoksa lkeyi parçalamasına destek mi olacak. İşbirliği hayalleri mi gerçek olacak...Yav arkadaş endişelendiğim şüpelerimde haklılığımı, ihtimsl dışı olmadığını anlatıyor sanki bu hainin sevinç narası...

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