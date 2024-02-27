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Gündem Terör destekçisi Biden'dan ateşkes çıkışı! Ramazan ayı boyunca saldırı yok
Gündem

Terör destekçisi Biden'dan ateşkes çıkışı! Ramazan ayı boyunca saldırı yok

Yeniakit Publisher
2024-02-27 10:27:00 -
Terör destekçisi Biden'dan ateşkes çıkışı! Ramazan ayı boyunca saldırı yok

Terör oluşumu İsrail’in baş destekçisi ABD Başkanı Joe Biden, Ramazan ayı boyunca İsrail’in Gazze’deki saldırılarını durduracağını söyledi.

Terör oluşumu İsrail ve en büyük destekçisi Amerika, adeta dünyayla alay ediyor. Gazze’deki saldırılarını 7 Ekim’den bu yana artırıp soykırım yapan İsrail’in durdurulması için kamuoyu çağrı yaparken, teröristler ancak Ramazan’da duracaklarını sonrasında devam edeceklerini açıklıyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarında yaklaşık 30 bin Filistinli can verirken ABD Başkanı Joe Biden Gazze'de insani ara konusunda "İsrail, Ramazan ayı boyunca Gazze'deki eylemlerini durduracak" dedi.

Biden, Amerikan NBC kanalında verdiği röportajda "Ramazan yaklaşıyor ve İsrailliler rehineleri kurtarmamız için bize zaman tanımak amacıyla Ramazan ayı boyunca da faaliyette bulunmayacakları konusunda anlaşmaya vardılar." dedi.

Biden daha önceki açıklamalarında ateşkes görüşmelerinin 4 Mart Pazartesi'ye kadar sonuçlanmasını umdukları bilgisini vermişti. Ateşkes görüşmeleri Mısır, Katar ve ABD'li yetkililerin arabuluculuğu ile Katar'ın başkenti Doha'da yürütülüyor.

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