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Siyaset Terör borazanı Merdan’ın peşine takılanlara bakın! Türkiye ölmüş ağlayanı yok!
Siyaset

Terör borazanı Merdan’ın peşine takılanlara bakın! Türkiye ölmüş ağlayanı yok!

Yeniakit Publisher
2023-10-05 10:56:00 -
Terör borazanı Merdan’ın peşine takılanlara bakın! Türkiye ölmüş ağlayanı yok!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Türkiye ölmüş, ağlayanı yok!" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, terör borazancısı Merdan Yanardağ’ın duruşmasına gidip destek veren isimleri görünce, “Türkiye ölmüş de ağlayanı yok” dediğini söyledi.

Karahasanoğlu’nun bugünkü yazısı…

PKK borazancısı Merdan Yanardağ’ın, dün duruşması vardı..

PKK borazancısına destek için duruşma salonuna gelenlere şöyle bir baktım..

“Türkiye ölmüş, ağlayanı yok” dedim..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sonrasında duruşma ile ilgili haberleri okudum..

Aynı tespitimi tekrarladım..

Merdan Yanardağ’ın savunmasını okudum, bir defa daha, aynı tespitimi tekrarladım..

Beni bu tespite iten kimlerdi?

CHP’den siyaset yapan, emekli savcı Ruşen Gültekin..

Ekranlara çıkıp, hak, hukuktan bahseden bu adam..

Merdan Yanardağ ile ilgili dosyanın “D”sinden haberi yok..

Emekli savcı sıfatını kullanarak, “Yargılanan Merdan Yanardağ, ilgili kaset için montaj dedi” girişinden sonra, “O (Merdan Yanardağ) bu ülkenin geleceğini savunuyor. Kendisini savunmuyor.. Adalete engel olanları tarih bir anda silip götürür..” diyerek yorumunu tamamlıyor..

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Yorumlar

Ahmet Tunç

ucuz , ezik , yobaz bir adam olmak .......

TURAN ŞAHİN

keMAL ın yobazların dan..
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