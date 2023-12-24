Terör bildirisini imzalamadılar! CHP'liler bile isyan etti

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit harekat bölgesinde terör örgütleri tarafından düzenlenen hain saldırıda 12 askerimizin şehit olmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin imzaladığı bildiri yayınlandı. PKK terör örgütünün saldırılarının "Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ulaşamayacaktır" sözleriyle kınandığı bildiriye CHP ve DEM (HDP) partileri imza atmadı.

Bildiri skandalı yoğun tepki çekti

Kahraman askerlerimizin şehit olduğu saldırıların kınandığı bildiriye CHP'nin imza atmaması başta vatandaşlar olmak üzere CHP tabanından da yoğun tepkiyle karşılandı.

'Destek beyanında bulunmanın gerekçeleri olamaz'

CHP'nin eski Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, söz konusu bildiriye imza atmayan CHP'ye çok sert tepki gösterdi.

Resmi X hesabından paylaşımda bulunan Hamzaçebi açıklamasında, "TBMM’deki siyasi parti grupları milletimizin terör olaylarına karşı ortak hassasiyetini ve kararlı duruşunu yansıtmak amacıyla bugüne kadar bir çok defa ortak bildiri yayınlamışlardır. CHP Grup Başkanvekili ve TBMM Başkanvekili olarak görev yaptığım dönemlerde de bunun örnekleri vardır.

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CHP Grubu bu bildirileri daima imzalamıştır. “Ama”, “Bir bakalım, bilgi alalım” türünden cümleler bu bildiriye destek beyanında bulunmamanın gerekçeleri olamaz.

'Acilen yayınlanmalıdır'

Bölücü terör örgütünün Kuzey Irak’ta şehit ettiği kahraman askerlerimiz nedeniyle TBMM’deki siyasi parti gruplarının ortak iradesini yansıtan bu bildiri acilen yayınlanmalıdır." dedi.

Tepkiler sonrası PKK'nın adının geçmediği bir bildiri yayımladılar

TBMM'deki bildiriyi DEM Parti'yle birlik imzalamayan CHP, gelen yoğun tepkilerin ardından resmi X hesabından münferit bir bildiri yayımladı. CHP tarafından yayımlanan bildiride PKK'nın adının geçmemesi dikkat çekti.

CHP'nin PKK ibaresine yer vermediği bildirisini alıntılayan Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

Cesur, "CHP’nin soldaki ortak bildiriye imza at(a)mayıp sağdaki münferit bildiriyi yayımlamasının tek sebebi soldaki bildiride PKK’nın adının geçmesi." dedi.