'Terör Ahmet' sonunda enselendi!

Ankara Çankaya’da yedi ayrı suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi “Terör Ahmet” lakaplı Ahmet I. akaryakıt istasyonunda terör estirdi. İstasyonda lastikçi olarak çalışan Şevgi Okumuş’a “Şurdan kova al arabayı yıka” diyen cinayet zanlısına, “Ben lastikçiyim, size bir başka arkadaşımız yardımcı olsun” sözleri üzerine Okumuş kurşun yağmuruna tutuldu. Ayaklarına isabet eden kurşunların ardından yere yığılan Okumuş, zanlının istasyon içerisindeki markete gitmesini fırsat bilerek kaçmak istedi. Kontağı açık halde sabit duran araçla kaçmak isteyen Okumuş, zanlının araç arkadan ettiği 9 el ateşin 4’ünün göğsüne isabet etmesi sonrasında araç içerisinde hayatını kaybetti. Seyir halinde giden araç ise olay yerinden 500 metre uzaklıkta bir ağaca çarparak durabildi. Çevre esnafı sürekli gasp ettiği öğrenilen zanlı akaryakıt istasyonunda gasp ettiği araçla olay yerinden kaçtı. Cinayet büro ekiplerince yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay geçtiğimiz hafta Çankaya İncek’te meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan benzinlik istasyonuna gelen cinayet zanlısı Ahmet I. burada akaryakıtta lastikçi olarak görev yapan Şevgi Okumuş’tan arabasını yıkamasını istedi. Bunun üzerine Okumuş, zanlıya, “Ben lastikçi olarak görevliyim. İsterseniz size bir başka arkadaşımız yardımcı olsun” dedi. Okumuş’un verdiği yanıta sinirlenen zanlı “Sana arabayı yıka diyorsam yıkayacaksın” diyerek küfür etmeye başladı. Zanlı ardından Okumuş’un üzerine yürüyerek belinden çıkardığı silahıyla defalarca ayaklarına ateş etti. Olayın ardından istasyonda panik anları yaşanırken, “Terör Ahmet” lakaplı Ahmet İ. Market içerisine girerek görevlilere küfürler etmeye başladı.

KAÇARKEN İKİNCİ KEZ KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Yaralı Okumuş, kontağı açık halde sabit duran araçtan uzaklaşan cinayet zanlısının market içerisine girmesini fırsat bilerek olay yerinden araçla kaçmak istedi. Araca binerek kaçmaya başlayan Okumuş, “Terör Ahmet”in aracın arkasından ettiği 9 el kurşunun 4’ünün vücuduna isabet etmesi sonucu seyir halinde giden araçta hayatını kaybetti. Kontrolsüz olarak giden 06 CCD 53 plakalı araç ise olay yerinden 500 metre uzaklıkta bir ağaca çarparak durabildi.

SİLAHI UZMAN ÇAVUŞ ARKADAŞINDAN ZORLA ALMIŞ

Cinayet zanlısı Ahmet I.’nın olayda kullandığı silahı, olayın yaşandığı gün bir eğlence merkezinde uzman çavuş arkadaşından zorla aldığı öğrenildi. Silahını aldığı uzman çavuş hakkında ise olaydan sonra idari ve adli soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yedi ayrı suçtan aranması bulunan Ahmet I.’nın terör estirerek çevredeki esnafı sürekli gasp ettiği belirtildi.

KOVALAMACA SIRASINDA POLİSE ATEŞ

Olayın ardından akaryakıt istasyonunda gasp ettiği araçla kaçmaya çalışan zanlı Cinayet bürosu ekiplerince takibe alındı. Yaşanan kovalamaca sırasında polise ateş açan zanlı intihar etmeye kalkıştı. Polisin ikna çabaları sırasında bir anda dalgınlığa kapılan zanlı polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.