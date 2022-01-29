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Gündem Termometreler eksi 28 dereceyi gösterdi
Gündem

Termometreler eksi 28 dereceyi gösterdi

Kars'ta termometreler gece sıfırın altında 28 dereceyi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 13:41:00 -
Termometreler eksi 28 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 28 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, Ağrı ve çevresi aralıklı karlı geçecek.

Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus görülecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 28, Ardahan'da 23, Erzurum'da 18, Erzincan'da 15, Ağrı'da 12, Tunceli'de 8, Iğdır'da 7 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da 3, Tunceli'de 1, sıfırın atlında olmak üzere Ağrı'da 1, Erzurum'da 2, Erzincan'da 4, Kars ve Ardahan'da 6 derece olması bekleniyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

Erzurum

Erzurum'da etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğuk havanın etkisiyle yol ve kaldırımlarda buzlanma olurken, bina ve iş yeri çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Ardahan

Ardahan'da da etkili olan soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu.

Dere ve nehirlerin yüzeyinde buzlanma meydana geldi.

Kars

Kars'ta etkili olan dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 28 dereceye düştüğü kentte akarsular, barajlar, göller buzla kaplandı.

Soğuk nedeniyle bazı araçlar dondu, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Ağrı

Ağrı’da soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştuğu gözlendi.

Vatandaşların araçlarını battaniyelerle örttüğü kentte, dereler buzla kaplandı.

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