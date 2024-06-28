Termometreler 50 dereceyi buldu! Şanlıurfa’da zorlu mesai

Termometrelerin 50 dereceye yaklaştığı Şanlıurfa’da giderek etkisini artıran kavurucu sıcaklar günlük yaşamı zorlaştırırken, güneş altında ve ateş önünde çalışanlar tüm zorluklara rağmen mesailerini sürdürmeye devam ediyor.

Haliliye ilçesinin kırsal Mehmetçik Mahallesi’nde tarlada çalışan çiftçi Abdulhakim Cevheroğlu, sıcaklıkların 40 dereceyi aştığını belirterek, “Sabahtan akşama kadar sıcak olmasına rağmen ekmek parası için mecbur çalışıyoruz. Arada gölgelik bir alan bulup biraz dinleniyoruz, su içip yüzümüzü yıkıyoruz, sonra tekrar işimize dönüyoruz” dedi.

Fırıncı ve kalaycılar ile asfalt işçilerinin zorlu mesaisi

Ateş önünde kalaycılık yapan Sedat Yalvaç ise babasından kalan mesleği sürdürdüğünü ifade ederek, “Şanlıurfa sıcaklarında kalaycılık yapmak bir nevi cehennem ateşinde yanmak gibi. Bu sıcak havada bu işi yapmak çok zor. Hava 40 derece ama ateşle birlikte 80 dereceyi buluyor” diye konuştu.

Fırıncı ustası İsmail Koç da fırın ateşiyle Şanlıurfa’nın sıcağının birleşmesiyle ortamın dayanılmaz hale geldiğini söyledi.

Koç, “Zaten sıcaklara dayanamıyoruz, fırının ateşi de eklenince kemiklerimiz etten ayrılmış gibi oluyor” ifadelerini kullandı.

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Kalaycı Mustafa Ozan da ekmek parası için ateş önünde çalışmak zorunda olduğunu söyledi.

Asfalt işçilerinden Şeyhmus Ege de sıcak havada işlerinin zor olduğunu söyledi. Ailesinin geçimini sağlamak için çalışmak zorunda olduğunu belirten Ege, sıcaklardan korunmak için kep kullandığını, arada gölgede dinlenerek su ile serinlemeye çalıştığını ifade etti.