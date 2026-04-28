Termometreler 47.6 dereceyi gördü, ülke genelinde turuncu alarm verildi!

Hindistan'da mevsim normallerinin çok üzerine çıkan kavurucu sıcak dalgası, günlük hayatı felç etme noktasına getirdi. Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) tarafından yapılan son açıklamalar, ülkenin büyük bir bölümünün adeta bir fırına dönüştüğünü ortaya koydu. Birçok eyalette sıcaklıklar 40 ile 46 derece arasında sabitlenirken, bazı bölgelerde kaydedilen değerler son yılların en yüksek seviyelerine ulaşarak halkı sokağa çıkamaz hale getirdi.