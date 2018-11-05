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Termik santraldeki patlamanın nedeni belli oldu

Çanakkale'de bulunan 18 Mart Çan Termik Santrali'nde meydana gelen patlamayla ilgili Çan Kaymakamı Adil Karataş, açıklamalarda bulundu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 21:19
Termik santraldeki patlamanın nedeni belli oldu

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki termik santralindeki patlamayla ilgili açıklama yapan Kaymakam Adil Karataş, kazaya yüksek basınçlı su buharı vanasının patlaması üzerine borunun yerinden çıkmasının neden olduğunu belirtti.

1 işçi hayatını kaybetmişti

Edinilen bilgiye göre, 18 Mart Çan Termik Santrali'nde saat 17.00 sıralarında meydana gelen iş kazasında işçi Ferdi Mutlu hayatını kaybetti, ağır yaralanan Onur Terzi ise Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesinde ameliyata alındı.

Olayla ilgili bilgi veren Çan Kaymakamı Adil Karataş, kazaya yüksek basınçlı su buharı vanasının patlaması üzerine borunun yerinden çıkması neden olduğunu belirtti.

Soruşturma devam ediyor

 

Olay ile ilgili olarak Çan Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 21:19
  1. Çan Kaymakamı
  2. Adil Karataş
  3. Çanakkale
  4. Çan
  5. Çan Termik Santrali
  6. Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi
  7. 18 Mart Çan Termik Santrali'nde

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