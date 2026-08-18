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Dünya Termik santralde patlama! Suriyeli 3 işçi öldü
Dünya

Termik santralde patlama! Suriyeli 3 işçi öldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Termik santralde patlama! Suriyeli 3 işçi öldü

Suriye'nin Tartus iline bağlı Banyas ilçesindeki termik santralde meydana gelen patlamada 3 işçi hayatını kaybetti. Patlamanın tank contası değiştirilirken meydana geldiği ve santralin patlama sonrasında da çalışmaya devam ettiği bildirildi.

Komşumuz Suriye'nin Tartus iline bağlı Banyas ilçesindeki termik santralde meydana gelen patlamada 3 işçi hayatını kaybetti.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, Banyas ilçesindeki termik santralde patlama meydana geldi.

Patlamada 3 işçi yaşamını yitirdi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, patlamanın hidrojen tankının bakım işlemlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Haberde, patlamanın tank contası değiştirilirken meydana geldiği ve santralin patlama sonrasında da çalışmaya devam ettiği aktarıldı.

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Yerel

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