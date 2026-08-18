Termik santralde patlama! Suriyeli 3 işçi öldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Suriye'nin Tartus iline bağlı Banyas ilçesindeki termik santralde meydana gelen patlamada 3 işçi hayatını kaybetti. Patlamanın tank contası değiştirilirken meydana geldiği ve santralin patlama sonrasında da çalışmaya devam ettiği bildirildi.
Komşumuz Suriye'nin Tartus iline bağlı Banyas ilçesindeki termik santralde meydana gelen patlamada 3 işçi hayatını kaybetti.
Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, Banyas ilçesindeki termik santralde patlama meydana geldi.
Patlamada 3 işçi yaşamını yitirdi.
Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, patlamanın hidrojen tankının bakım işlemlerinden kaynaklandığı belirtildi.
Haberde, patlamanın tank contası değiştirilirken meydana geldiği ve santralin patlama sonrasında da çalışmaya devam ettiği aktarıldı.