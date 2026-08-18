Kral hastaneye kaldırıldı

Norveç Kralı Harald, bir süredir tedavi gördüğü kan hastalığına bağlı gelişen sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Saraydan yapılan açıklamada, 89 yaşındaki kralın vücudunda sıvı birikmesi nedeniyle tedavi altına alındığı bildirildi.

Norveç Kralı Harald, kan hastalığına bağlı gelişen komplikasyonlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Norveç Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, 89 yaşındaki Harald’ın pazartesi öğleden sonra Ulusal Hastane’ye yatırıldığı belirtildi.

Saray açıklamasında, Kral Harald’ın son haftalarda hemolitik anemi nedeniyle kortizon tedavisi gördüğü bildirildi.

Tedavinin vücutta sıvı birikmesine yol açtığı ve bu nedenle kralın hastanede tedavi altına alınmasının gerekli olduğu kaydedildi.

Harald’ın yaklaşık iki haftadır sağlık izninde olduğu da belirtildi.

VEKÂLETİ PRENS HAAKON YÜRÜTÜYOR

Kral Harald’ın hastanede bulunduğu süre boyunca kraliyet görevlerini oğlu Veliaht Prens Haakon üstlenecek.

Saray, Haakon’un bu dönemde kral naibi olarak görev yapacağını açıkladı.

Kral Harald, son yıllarda çeşitli sağlık sorunları nedeniyle birçok kez hastanede tedavi gördü.

Şubat ayında kış tatili için bulunduğu İspanya’nın Kanarya Adaları’nda rahatsızlanan Harald, cilt enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Kral, iki yıl önce de eşi Kraliçe Sonja ile Malezya’da özel bir tatil sırasında hastalanmış ve kendisine geçici kalp pili takılmıştı. Daha sonra sağlık uçağıyla Norveç’e getirilen Harald’a kalıcı kalp pili yerleştirilmişti.

1991’DEN BU YANA TAHTTA

Kral Harald, 1991 yılından bu yana Norveç tahtında bulunuyor.

Sağlık sorunları nedeniyle zaman zaman görevlerine ara veren Harald’ın durumunun hastanedeki tedavinin ardından yeniden değerlendirileceği bildirildi.