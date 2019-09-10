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Terlikle koşan minik kıza ayakkabı hediye edildi

- Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen koşuya terlikleriyle katılan 6 yaşındaki Hayalsu Demirbay'a Türkiye Atletizm Federasyonu spor ayakkabı ile eşofman hediye etti- Hayalsu Demirbay: "Çok başarılı bir sporcu olarak köyümü dünyaya tanıtmak istiyorum"

10 Eylül 2019 Salı 09:43
Terlikle koşan minik kıza ayakkabı hediye edildi


KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen koşuya terlikleriyle katılan 6 yaşındaki Hayalsu Demirbay'a Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından spor ayakkabı ile eşofman hediye edildi.

Babaeski Kaymakamlığı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Çavuşköy Muhtarlığınca 30 Ağustos'ta köy meydanında "Koşuyorum öyleyse varım" sloganıyla 4 kategoride gerçekleştirilen yarışlara terlikleriyle katılan Hayalsu, herkesin takdirini kazanmıştı.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar tarafından gönderilen sportif malzemeleri, Atletizm 15. Bölge Koordinatörü Esra Akgün Yılmaz, Kırklareli Temsilcisi Alptekin Baştürk ve Edirne İl Temsilcisi Memduh Örüş tarafından küçük kıza ulaştırıldı.

Küçük kıza hediyelerini veren Yılmaz, Hayalsu Demirbay'ı mücadelesi ve kararlılığından dolayı tebrik etti.

Küçük kızın herkesin takdirini kazandığını ifade eden Yılmaz, "Hayalsu Demirbay'ı terlikleriyle koşarken ve finale yaklaştığında terliklerini çıkararak rakiplerini geçmek istemesini gördüğümüzde çok heyecanlandık. Çünkü Hayalsu'nun bir heyecanını ve kararlılığını orada gördük. Küçük kızımıza çok teşekkür ederiz." dedi.


- Başarılı bir sporcu olmak istiyor


Hayalsu Demirbay ise başarılı bir sporcu olmak istediğini söyledi.

5-9 yaş çocuklar kategorisindeki yarıştığını ifade eden Hayalsu Demirbay, "Yarışmada ilk başta terliklerimi çıkarmadım, daha sonra zorlanınca terlikleri elime alarak koşuya devam ettim ve madalya kazandım. Çok başarılı bir sporcu olarak köyümü dünyaya tanıtmak istiyorum." diye konuştu.


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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:43
  1. Atletizm
  2. hayalsu
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