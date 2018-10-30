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Terim'i kızdıran 4 olay!

Malatya'ya yenilerek liderliği Başakşehir'e kaptıran G.Saray'da birçok futbolcunun geçen sezon ki performansının altında kalması Fatih Terim'i hayal kırıklığına uğrattı.

30 Ekim 2018 Salı 10:33
Terim'i kızdıran 4 olay!

Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, "İçim yanıyor, hatta taşıyor" diyerek Fenerbahçe derbisi öncesinde isim vermeden takım içinde hoşnut olmadığı bazı durumlar hakkında rahatsızlığını dile getirmişti. Terim'in bu çıkışına neden olan olayları dört başlık altında toplamak mümkün:

BREZİLYALILARIN ÖNLENEMEZ DÜŞÜŞÜ!

Galatasaray'da sezon başından bu yana Brezilyalı futbolcular Mariano, Maicon ve Fernando'nun performansları beğenilmiyor. Üç sambacının, 21.şampiyonluğun kazanıldığı geçen sezonun çok gerisinde kalan düşük performansı ve takım adına geçmişe göre yeteri kadar sorumluluk almaması Florya'da dikkat çekiyor. Özellikle Mariano ve Maicon forma rekabetinde eskisi kadar hırslı değil.

İMZAYI ATTI, TAKIM OYUNUNU UNUTTU!

Kulübün 4 Eylül tarihinde sözleşmesine iyileştirme yaptığı Garry Rodrigues'in zammı aldıktan sonra ortaya koyduğu performans sınıfta kaldı. Yıldız oyuncunun geride kalan 1 aylık süre zarfında perde arkasında kendisine yapılan tüm uyarılara karşın bencil bir oyun ortaya koyması ve takım oyununa önem vermemesi camiada kendisi adına eksi puan olarak yazıldı.

SIK SIK SAKATLANANLAR VE ŞİKAYETLERİ!

Sarı kırmızılı takımın iki kilit oyuncusu, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'un sezon başından bu yana üst üste yaşadığı sakatlıklar can sıkıyor. Defans ve gol yollarında yaşanan sorunlar nedeniyle iki futbolcunun Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçlarda düzenli forma giyememesi takımı olumsuz etkilerken iki oyuncunun Fenerbahçe derbisi ile girilecek zorlu fikstürde daha fazla sorumluluk alması bekleniyor.

PERFORMANSLARI İLE HAYAL KIRIKLIĞI YARATANLAR!

Bir de takım içinde kendilerine verilen forma şansı, duyulan yüksek güvene karşın performansıyla hayal kırıklığına yaratan sürpriz isimler var. Bu sezon ısrarla ilk 11'de şans verilen Sinan Gümüş'ün son 1 aydır forvet pozisyonunda oynamasına karşın skor üretememesi can sıkıyor. Fatih Terim'in takıma alınmasını çok istediği Badou Ndiaye'nin orta sahada sergilediği performans yeterli görülmüyor. Belhanda ve Feghouli de beğenilmeyen isimlerden

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 10:33
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