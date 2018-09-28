Terim'den Süper Lig'de bir ilk!

Süper Lig'in 7. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Galatasaray'da Fatih Terim'den sürpriz bir karar geldi.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu sezon Sofiane Feghouli'yi ilk kez bir lig maçında 11'de sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Ömer Bayram da bu sezon ligde ilk kez sahaya çıkacak.



Sofiane Feghouli bu sezon Süper Kupa'daki Akhisarspor maçında sahaya 11'de çıkmıştı. Cezayirli oyuncu Ankaragücü, Trabzonspor ve Akhsiarspor maçlarında da oyuna sonradan girdi.