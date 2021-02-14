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Spor Terim'den iki yıldıza kesik
Spor

Terim'den iki yıldıza kesik

Galatasaray'da Karabük maçı hazırlıkları devam ederken, Alanya karşısında hayal kırıklığına neden olan isimlerden Younes Belhanda ve Ryan Babel'e kulübe yolu göründü.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 07:33:00 -
Terim'den iki yıldıza kesik

Galatasaray'da önemli bir kadro değişikliği yaşanmak üzere. Teknik patron Fatih Terim, Alanyaspor ile oynanan kupa maçında performansını hiç beğenmediği isimlerden Younes Belhanda ile Ryan Babel'i kulübeye çekecek. Yeni transfer Gedson Fernandes'e, planladığından çok daha çabuk formayı verme kararı alan Fatih Terim, asıl sürprizi ise genç Kerem Aktürkoğlu ile yapacak.

Kerem, Feghouli'nin yokluğunda sağ açıkta görev yapacak ve ters kanattaki Onyekuru ile birlikte etkili olmaya çalışacak. Terim, kapalı savunma yapması beklenen Kasımpaşa'ya karşı Kerem'in tekniği ve dripling özelliğiyle faydalı olacağı inancında.

Gedson ise orta sahada Taylan'la beraber görev yapacak. Portekizli futbolcu, iki ceza sahası arasında savunma ile forvet arasındaki bağlantıyı kurmaya çalışacak. Emre Kılınç'ın ise ileride Mohamed'e yakın oynaması ve sık sık savunma arkasına koşu yapması bekleniyor. Savunma hattında ise Donk ve Marcao'nun yeri garanti.

Ancak sağ bekte Yedlin yerine Linnes'in, sol bekte de Emre Taşdemir yerine Ömer Bayram'ın oynayacağı belirtiliyor.

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