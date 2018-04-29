Terim, Şenol Güneş'in yanına gitti ve...
Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisi öncesi Fatih Terim, Beşiktaş soyunma odasına giderek Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerini iletti.29 Nisan 2018 Pazar 18:32
Türkiye'nin merakla beklediği dev derbi öncesi büyük bir sürpriz yaşandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi öncesinde Beşiktaş soyunma odasına giderek teknik direktör Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Fatih Terim, ayrıca Siyah-Beyazlı takıma başarı dileklerini iletti.
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