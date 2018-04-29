Terim, Şenol Güneş'in yanına gitti ve...

Türkiye'nin merakla beklediği dev derbi öncesi büyük bir sürpriz yaşandı.



Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, derbi öncesinde Beşiktaş soyunma odasına giderek teknik direktör Şenol Güneş'e geçmiş olsun dileklerini iletti.



Fatih Terim, ayrıca Siyah-Beyazlı takıma başarı dileklerini iletti.