Terim kararını verdi! Maicon...

Galatasaray'da artık tüm gözler Lokomotiv Moskova maçına çevrildi. Rotasyona gittiği Kasımpaşa mücadelesinde sahaya sürdüğü futbolcuların performansı Fatih Terim'i mutlu etti.



Terim'in, yarınki Moskova maçında defansta Serdar Aziz'in yanında kime formayı vereceği merak konusu oldu.



Ozan Kabak'ın, Kasımpaşa karşılaşmasındaki performansı sonrası Terim'in 18 yaşındaki oyuncuya, Lokomotiv Moskova maçında görev verip vermeyeceği konuşulmaya başlandı.



Sakatlığını atlatan ve antrenmanlara başlayan Maicon'un, Lokomotiv Moskova karşısında sahada olmasının beklendiği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in, Ozan'ı 18 kişilik kadroya alacağı, ancak tecrübe faktörü sebebiyle Maicon'a ilk 11'de görev verebileceği ifade edildi.