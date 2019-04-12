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Terim ile Yanal'ın derbi karnesi

- Spor Toto Süper Lig'deki derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde görev aldığı 57 derbide 21 galibiyet, 21 beraberlik ve 15 mağlubiyet gördü- Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise kariyerindeki 6 derbide bir galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı

12 Nisan 2019 Cuma 11:28
Terim ile Yanal'ın derbi karnesi


İSTANBUL (AA) - ERCAN ÇAKAR - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 14 Nisan Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde 58. kez derbide görev yapacak.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde daha önce Fenerbahçe ve Beşiktaş ile Süper Lig, Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda toplam 57 müsabaka oynadı.

Sarı-kırmızılı takımda dördüncü dönemini geçiren 65 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 21 beraberlik ve 15 mağlubiyet gördü.


- Fenerbahçe karşısında 28 derbi


Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 28 maç yaptı.

Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 10'unu kazanırken, 9'unda berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 29 derbide ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

- Kadıköy'de son galibiyeti de hezimeti de gördü


Galatasaray, Fenerbahçe karşısında deplasmandaki son galibiyetini Fatih Terim yönetiminde elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 22 Aralık 1999'da Kadıköy'de oynanan karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray, bundan sonra dış sahada rakibi ile oynadığı 22 resmi müsabakada galip gelemedi.

Galatasaray, Fenerbahçe karşısındaki ligdeki en ağır yenilgisini de Fatih Terim döneminde yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, 6 Kasım 2002'de deplasmanda oynadığı maçta rakibine 6-0 mağlup oldu.


- Ersun Yanal'ın 7. derbisi


Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ise Galatasaray karşılaşmasıyla kariyerindeki 7. derbi maça çıkacak.

Yanal, daha önce sarı-lacivertli takımın başında Süper Lig ve TFF Süper Kupa'da 6 derbide görev yaptı.

Fenerbahçe, 57 yaşındaki Yanal idaresinde çıktığı bu karşılaşmaların sadece birini kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 2'sini kaybetti.

Sarı-lacivertli takım, Ersun Yanal yönetiminde Galatasaray ile oynanan müsabakalarda bir galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşadı.


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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 11:28
  1. Ersun Yanal
  2. Fatih Terim
  3. Futbol
  4. Galatasaray
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. SÜPERLİG

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