Terim iki oyuncu istedi, Albayrak masaya oturdu

Galatasaray, Badou N'Diaye ve Jason Denayer'in transferini bitirmek için kolları sıvadı. Sarı-Kırmızılı Yönetim, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda harekete geçti. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Badou N'Diaye ve Jason Denayer'i transfer etmek için İngiltere'ye gitti.

İKİSİ DE DÜNDEN RAZI

Galatasaray iki oyuncuyu da kiralamak için ısrar ediyor. Denayer ve N'Diaye'nin de Sarı-Kırmızılı takımda oynamayı istediği bildirildi.

ALBAYRAK İŞİ BİTİRECEK

Albayrak, İngiltere'de Stoke City ve Manchester City ile masaya oturdu ve iki oyuncunun kiralanması konusunda anlaşmaya varması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ CEZBEDİYOR

Galatasaray'dan ayrılıp Stoke City'ye transfer olan Senegalli orta saha oyuncusu N'Diaye'nin Cimbom'u bıraktığı için çok mutsuz olduğu biliniyor. N'Diaye, Şampiyonlar Ligi nedeniyle Aslan'a sıcak bakıyor.