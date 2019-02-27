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Terim: Galatasaray ciddiyet isteyen bir kulüp

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hatayspor maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:01
Terim: Galatasaray ciddiyet isteyen bir kulüp

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1. Lig takımı Hatayspor'a 4-2 yenilmelerine rağmen üst tura yükseldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 2-0 önde oldukları karşılaşmanın 4-2'ye gelmesini değerlendirdi.

Maçta 2-0 öne geçtikten sonra da birçok pozisyona girdiklerini ifade eden Terim, "Kafi gelmiş olacak ki (futbolcular) o ciddiyetten uzaklaştılar. Onlar için de güzel bir tecrübe oldu ama onlar ne zaman bu fırsatı yakalarsa bunu iyi değerlendirmeliler." diye konuştu.

Terim, ciddiyetin önemini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Galatasaray her saniye ciddiyet isteyen bir kulüptür. Hele hele futbolun içerisinde... Bugün inanılması zor birçok şey oldu. Ben işin analiz kısmını oyuncularımla kendim yaparım. Turu geçtiğimiz için mutluyum. Kazanmaları gerekirdi. Hatayspor'u da tebrik ediyorum, gayet iyi oynuyorlar ama onlara da yazık. Onlar da bu sahada nasıl oynuyor, bizden evvelki kupada olanlara da yazık. Onlar da burada nasıl oynamış. Bunu sadece kendimiz için değil onlar için de istiyoruz. Bu kadar iyi top oynayan, hocalarına da söyledim zaten, iyi bir Hatayspor var. Çocuklara da yazık günah, el birliğiyle bunu bir an evvel halletmeliyiz. Ayrıca da validen, belediye başkanına, Hatayspor başkanından tüm yönetime ve Hatay halkına çok teşekkür ediyorum, bizi çok güzel ağırladılar."

Terim, bir basın mensubunun, "Hatayspor'un geleceğini nasıl görüyorsunuz?" şeklindeki sorusunu, "Bayağı iyi oynuyorlar. Gayet de iyi gidiyorlar ama onlara yapacağımız en büyük iyilik önce güzel stadyumu ve zemini onlara temin etmek." diye yanıtladı.

 

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:01
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