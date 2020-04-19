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Dünya

Terhune'deki Hafter güçlerine 17 hava saldırısı düzenlendi

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçler, Terhune'yi geri almak için başlattığı operasyonda kapsamında 17 hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

2020-04-19 00:51:00 - 2020-04-19 00:54:21
Terhune'deki Hafter güçlerine 17 hava saldırısı düzenlendi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı güçleri Hafter'e bağlı milislere darbe indirmeye devam ediyor.

Öfke Volkanı Operasyonu Medya Merkezi'nin Facebook hesabından yapılan açıklamada, UMH hava kuvvetlerinin düzenlediği 17 saldırıda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri ile askeri araçlarının hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu saldırıların UMH güçlerine Terhune yönünde ilerleyişleri sırasında havadan destek vermek ve Hafter milislerinin Trablus'taki yerleşim yerlerine yönelik saldırılarına karşılık vermek amacıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Libya'da hükümet güçleri, Terhune'yi Hafter milislerinden geri almak için dün sabah operasyon başlatmıştı.

Hafter milislerinin başkente yönelik saldırılarında harekat ve lojistik merkezleri olarak kullandıkları Giryan kentini Haziran 2019'da kaybetmelerinin ardından Terhune, yeni toplanma ve ikmal noktası olarak öne çıkmıştı.

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Yorumlar

Memet

Akıt başlık yanlış. Yahudi siyonist uşağı demeliydin. Haçlı dediğin siyonist elinde oyuncak olmuş hristiyan. İyi düşün başlığı.
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Zaza

Bence tatbikat mazeret jetlerimiz girdi vuruyor.
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