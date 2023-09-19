Tereyağı ile taş gibi yoğurt mayalama tarifi: Kaymak yapımı, sır olan minik tüyo! Mayalama tekniği

MALZEMELER

3 litre süt

Yarım litrelik kavanoz için;

Yarım çay kaşığından biraz fazla tereyağı

YAPILIŞI

Uygun bir tencereye sütü alalım ve kepçeyle savurarak kaynatalım.

Kaynamaya başladıktan sonra altını kısalım ve 20 dakika daha kaynatalım.

Ardından ocağın altını kapatalım ve ılımaya bırakalım.

Serçe parmağımızla sütün sıcaklığını kontrol edelim. (Minik tüyo: Parmağımız 7 saniye sütün içinde kaldığında yanmaya başlamalı)

Kavanoza tereyağını alalım ve üzerine bir miktar süt ilave edip tereyağı eriyene kadar karıştıralım.

Daha sonra kavanozu süt ile dolduralım ve kapağını sıkıca kapatalım.

Kavanozları örtü ile iyice saralım ve 5-6 saat dinlendirelim.

Ardından buzdolabına yerleştirelim ve dilediğimiz zaman tüketelim.

Afiyet olsun!

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Kaymak yapımı!

Sütü ocakta, kısık ateşte üstü kaymak tutana kadar pişirin. Buradaki en önemli nokta süt pişerken kesinlikle karıştırmamalısınız. Kısık ateşte kaynayan sütü üzeri yeterince kaymak tutunca ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Biraz dışarıda soğuduktan sonra buzdolabına koyun ve 1 gün dinlendirin.