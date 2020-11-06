Tercümanlara sınav şartı! İşaret dilinde ‘yeterlilik’ dönemi
Türk İşaret Dili tercümanlarının nitelikli istihdamını artırmak amacıyla Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı’nın (TİDYeS) tüm işaret dili tercümanı alımlarında temel kriter haline getirilmesi kararı alındı.
Ankara Üniversitesi bu kapsamda TİDYeS’i 14-29 Kasım’da düzenleyecek. Sınava başvurular ise 13 Kasım saat 17.00’ye kadar yapılabilecek. Sınavda toplam kontenjan 1400 olacak. Türk İşaret Dili tercümanı istihdamında, bu sınav ve sonrasında düzenlenecek TİDYeS’lerden elde edilecek yeterlilik belgesi, temel şart olarak kabul edilecek.