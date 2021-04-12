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Oruç Teravih namazının sonunda okunan dua neydi? Teravih namazı sonrası Allahümme Salli ala duası anlamı
Oruç

Teravih namazının sonunda okunan dua neydi? Teravih namazı sonrası Allahümme Salli ala duası anlamı

Teravih namazının her rekatından sonra okunan duanın anlamı nedir? Teravih namazı sonrası okunan Allahümme Salli ala duası anlamı nedir? Teravih namazı sonrası okunan Allahümme Salli ala seyyidine Muhammed duası nasıl alınır? Teravihte selamdan sonra okunan salavatın nedir, manası nedir? İşte teravih namazı bitince okunan salavat duası anlamı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 16:32:00 - 2021-04-12 16:33:04
Teravih namazının sonunda okunan dua neydi? Teravih namazı sonrası Allahümme Salli ala duası anlamı

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayına girmiş bulunmaktayız. Geçen yılda olduğu gibi bu yılda da mübarek Ramazan ayı korona salgını gölgesinde geçecek. Bu sene de Ramazan ayında korona tedbirleri geçerli olacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik" dedi. Erbaş "Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız." açıklamasını yaptı. Evde teravih namazını kılacak olanlar Teravih namazlarında okunan salavatın ne olduğunu merak ediyor. Peki teravih namazının sonunda okunan dua neydi?

Teravih namazı bitince okunan salavat duası

Teravih namazlarında okunan salavat ve manası şöyledir: "Allahümme salli ala seyyidina muhammedininnebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim." "Allah'ım Efendimiz olan ümmi peygamber Muhammed'e ve onun ailesine ve ashabına salat (rahmet manasında dua) ve selam olsun."

Ümmi : Anasından doğduğu gibi kalmış ve tahsil görmemiş, mekteb ve medresede okumamış kimse. Yazı yazmak bilmeyen. (Ümmi ile câhil arasında fark vardır. Ümmi yalnız okuyup yazmak bilmiyendir. Câhil ise, okuyup yazmak bilse de, bir şey bilmiyen kimsedir, her ümmi câhil değildir.)

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